韓擊潰陸摘亞青第3 姜白虎、陳琥成好友

本屆亞青賽，韓國隊強打者姜白虎擊出兩發全壘打，展現長打實力。(周鎮宇攝)

亞洲青棒錦標賽季軍戰，韓國以14比0輕取大陸，拿下本屆第3，有「韓國陳琥」之稱的姜白虎，本屆亞青賽打擊相當出色，14個打數擊出6支安打，包含2發全壘打，長打實力不容忽視，姜白虎說，來參加這個賽事，回憶非常美好。

姜白虎說：「來參加這屆亞青，可以認識許多各國好手，非常榮幸也非常開心。」姜白虎與台灣陳琥和劉致榮住飯店隔壁間，互相成為好友。姜白虎表示，每晚都會去對方房間，包括兩隊交手的前一天，陳琥比自己大一歲，很像一位哥哥，都會互相聊比賽的經驗。

姜白虎還提到，有跟陳琥的母親見面，並感謝陳琥這幾天的照顧，已經互相留下聯絡方式，如果陳琥去韓國，一定也會好好禮遇。

本屆姜白虎也有上場投球，球速也相當不錯，所以才被球探稱為「韓國陳琥」。不過對中華隊後援上場，苦吞敗投。姜白虎評析，自己本來就是打優於投的選手，投球只是輔助，不過蠻高興大家這麼看好他。

台韓4強複賽中，兩人首度交手，姜白虎對陳琥轟出一發全壘打。姜白虎說，知道要對決時，很期待也很害怕，畢竟知道陳琥的實力，不過自己運氣比較好；遇到這麼強勁的對手，非常開心。

(中時電子報)