G20峰會宣傳片在紐約時代廣場亮相
隨杭州G20峰會的召開，相關宣傳影片也登陸著名地標紐約時代廣場。這次宣傳片展示中國都市發展的現代化與杭州特色，也突顯其推動全球經濟發展的重要角色。
據大陸新華社報導，本屆G20主題宣傳片已在本月3日登上中國在紐約時代廣場長期租用的「中國屏」，預計每天播放，持續到本月8日。該系列影片共有三部，其中《中國與你同行－G20篇》和《中國擔當》兩部片長1分半鐘，《解讀中國－G20篇》片長3分鐘。
宣傳片內容中出現了多國著名經濟學家、銀行家，他們共同肯定了中國大陸在全球合作體系中的地位，認為其在世界經濟復甦中起到關鍵重要作用。而中國現在也已作好準備，除戮力辦好G20峰會，亦將在未來承擔更多責任，與各國共同發展。
紐約時代廣場號稱為「世界十字路口」，在廣場中央二樓現有一塊高19公尺、寬12公尺的螢幕，因自2011年起經常播放中國的宣傳片，而被稱作「中國屏」。在2016年7月23號到8月3號期間，該處也播放了關於南海的宣短片。
(中時電子報)
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