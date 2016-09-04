中和土地公文化祭 熱鬧登場

我要評比

新北市中和區公所今天在烘爐地南山福德宮舉辦 「土地公文化祭」活動，吸引大批信眾前往進香，市長朱立倫也到場參拜，祈求土地公保佑民眾一切平安、健康快樂。

朱立倫表示，土地公是民間重要信仰，新北市的土地公廟多達357座，其中烘爐地南山福德宮以靈驗聞名，香火鼎盛，而土地公文化祭的精神，就是希望在地精神得以傳承。

中和區公所指出，今年度土地公文化祭獲得新北市政府民政局、中和地區市議員及南山福德宮的大力支持，活動規模更勝以往，參與人數也是歷年之最。

現場除有大批進香民眾，還有不少民眾與藝文團體共同參與，還有土地公創意造型比賽與遊行活動，場面熱鬧有趣。1050904

(中央社)