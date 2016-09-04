警犬「Idol」搶風扇 下場只好「抱緊」處理
警犬通常有著敏銳的嗅覺，屢屢替警察破獲毒品案、爆炸案，牠們平時工作雖然認真嚴肅，但私底下的牠們卻也有令人融化的可愛行為！警政署長陳國恩的臉書粉專「NPA署長室」分享一段警犬「Idol」搶電風扇的影片，讓網友直呼超可愛。
NPA署長室日前po文表示，警犬隊是警界重要團隊之一，專業能力不下於鑑識警察，靠著天生賦予的嗅覺，幫我們發現挾帶毒品、爆裂物跟槍枝的蛛絲馬跡。台灣最早警犬隊用於海關與機場，近期則擴大運用在大型臨檢勤務，還有海洋音樂祭、春吶、全國運動會等，警犬隊功不可沒。
NPA署長室除了讓大家知道警犬專業的一面外，也po出一段由可愛警犬「Idol」與警察上演的搶電風扇戲碼。影片中可看到領犬員謝華原先正在電風扇前吹涼風，此時Idol發現了，便偷偷摸摸的霸佔在電風扇前，還一臉舒服模樣。電風扇被Idol搶走，領犬員既無奈又好笑，趕緊將Idol「抱緊處理」，看了不禁讓人會心一笑。
這段影片一po出，超過逾3000名網友按讚！網友紛紛被Idol以及領犬員的行為融化，表示「警察最聰明的夥伴，也是讓壞人最頭痛的好幫手」、「太可愛了！帥帥警犬」、「下班一秒變可愛」、「他們是一群總是默默付出不求回報的小夥伴」、「為警察加油，也為警犬加油，不吭聲的忠實戰友」。
(中時電子報)
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