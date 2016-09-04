中市遠端監視系統，環保犯罪無所遁形

台中市環保局添購遠端即時影像監視系統，成為環保犯罪者繩之以法的利器。（盧金足攝）

台中市政府查緝廢棄物非法傾倒，除成立檢警環聯合稽查小組，更針對轄內易遭棄置廢棄物熱點，添購遠端即時影像傳輸監視系統，利用雲端科技監控特定區域，鎖定可疑人士。

環保局日前接獲民眾通報大肚區一偏僻地點遭棄置營建廢棄物，經環保局使用遠端監控設備，鎖定可疑車輛載運大量廢棄物至現場傾倒，啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，要將不法者繩之以法。

環保局長白智榮表示，遠端即時影像傳輸監視系統運用動態影像監視，以及即時自動回報功能24小時監控，以最小經費克服電源不足問題，並配合監視地點的地型地貌裝設最適合的監視設備，第一時間發揮蒐證功能，並減輕稽查人員工作負荷。

非法棄置廢棄物的行為，已違反廢棄物清理法規定並涉行政法及刑法，非法受託從事廢棄物清除處理作業行為人、未經主管機關許可而提供土地回填、堆置廢棄物等人，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，勿存僥倖心態。

(中時)