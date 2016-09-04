體育表演會 選手變身SUPER STAR

國北教大疊羅漢表演。（Vamos Sports提供）

2016 SUPER STAR體育表演會3日於臺北小巨蛋登場，由運動員與藝人攜手激盪獨一無二火花，10組運動團隊加上藝人，結合體育專業與創新表演的模式，掀起全民運動新熱潮。

開場表演是由MP魔幻力量鼓鼓帶領北一女中的有氧適能社首先登場，緊接著登場的是在體育場上展現力與美的競技體操與韻律體操，舞臺的燈光效果與體操的完美結合，讓所有的觀眾都可以感受體操人對於體育的執著與堅持。

北一女有氧社表演

龍潭國中韻律體操表演

師大競技體操

桌球表演則是由丁噹與臺師大桌球隊的搭配，他們成為最佳拍檔，看似難以掌握的桌球，卻展現絕佳的默契，讓大家看完原來桌球不僅可以在體育競賽中抓住觀眾目光，也可以在體育表演會中拍出最不一樣的火花。

國北硬漢隊的疊影行動是體育系傳承超過20年以上的傳統，舞臺上每位硬漢默契搭配加上彼此信任，將疊羅漢的技巧發揮的淋漓盡致，果然是MAN味十足。

明道飛鈴聯隊隊員，各個身手不凡，在小巨蛋的舞臺上拋接扯鈴完全難不倒他們，扯鈴就像是隊員的囊中物，要讓觀眾看見飛鈴谷的獨特魅力。

明道扯鈴表演

從蝴蝶姊姊蛻變為歌手的愷樂與北市大空手道隊帶來的精采表演，霸氣四射，勢如破竹的氣勢與訓練嚴謹的動作，讓人驚豔。而保有啦啦魂的郭靜再度與自己的學弟妹世新大學競技啦啦隊合作，雖是睽違七年，但郭靜身手依舊。

世新競技啦啦隊

國北教大飛盤與景美拔河隊與觀眾互動呈現，展現各式技巧，而身為去年國民體育日代言人的浩角翔起也以自己的青春活力為號召，邀請現場的觀眾一同上臺體驗拔河的奧妙，也為體育表演會增添互動的樂趣。

臺南大學民俗隊宋江陣，齊鼓奔騰的音樂配上宋江陣專屬的道具，同樣氣勢磅礡，最後登場羅志祥則是帶領著他的舞蹈大軍登場，一連四首歌的表演，想傳達給現場及螢幕前所有觀眾朋友「舞蹈也是運動的一種，更包含了運動的精神與態度」，為體育表演會畫下完美的句點。

台南大學宋江陣

今年國民體育日系列活動推出「三免費一優惠」活動主軸，今日的體育表演會是首項免費活動，接著9月9日當天全臺公共運動設施免費，及整個9月都有免費體適能檢測，另外自105年8月31至9月13日也有網路運動商品優惠活動(i運動e起購：http://www.isport-ego.com)，期待讓全體國民輕鬆享好康，更能養成運動的習慣，由衷體會運動帶來的好處！體育署呼籲國人，運動好康「獎(講)」不完，親自體驗最暢快，相關訊息請上網搜尋「i運動」。

(中時電子報)