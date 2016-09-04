瑪莉歐登上奧運閉幕式 任天堂沒花一毛錢

日本首相安倍晉三化身瑪利歐突然現身，成為里約奧運閉幕活動中最大亮點。（資料照片 陳信翰攝）

里約奧運已經閉幕，但即將接手的東京奧運透過影片預告4年後的比賽，獲得熱烈迴響，其中首相安倍晉三化身瑪莉歐．並透過哆啦A夢的道具從東京直通里約的畫面，更是讓人津津樂道，甚至安倍還化身瑪莉歐現身閉幕式，不少人猜測擁有瑪莉歐兄弟版權的遊戲商任天堂究竟出了多少錢來爭取登上閉幕式的機會，答案日前出爐，零元。

「我說得明確一點，任天堂沒有出錢，我們也不會成為2020年東京奧運的贊助商。」任天堂發言人強調，任天堂並未付錢製作這部影片，或希望遊戲人物能在這部影片中登場，而是近似於與東京奧運籌委會進行合作，讓宣傳影片加進電玩因素。

無論是電玩或是動畫，都是日本文創進軍世界的利器，里約奧運閉幕式上的影片，除了哆啦A夢與瑪莉歐兄弟外，紅遍全球的《足球小將翼》也在影片中佔有重要地位，甚至近期席捲全世界的「寶可夢」都還沒用上，就讓全球驚豔。

根據日本最大廣告公司「電通」表示，今年日本在里約奧運與帕運花費的行銷經費大約1200萬美元，所費不貲，任天堂的遊戲人物竟能不花一毛錢就登上閉幕式，外界認為正是日本文創的影響力，已擴及整個世界。

(中時電子報)