大巨蛋大限將至 柯文哲再籲遠雄改善

8日是北市府給遠雄改善大巨蛋公安的最後期限，但到目前為止雙方都未達成共識。北市府剛才在大巨蛋公開資訊專頁公布「向市民報告大巨蛋：綜合篇」影片，柯文哲於片尾再度向遠雄喊話，不論如何一定要在9月8日前完成改善作為，否則將終止契約，還說「不論結果如何，對台北都會是一個重新的開始」。

這支影片主要剪輯過去已公開發表過的內容，包括柯文哲、副市長鄧家基、都發局長林洲民，和環保局副局長蔡玲儀對大巨蛋的說法，指出合約、公安和造成古蹟龜裂等問題。

柯文哲則在片尾表示，1年多來北市府不斷要求遠雄依約改善，也提出公安解決方案；監察院認為遠雄未按圖施工會有安全疑慮，高等行政法院也認為北市府停工合法，因此北市府呼籲遠雄，一定要在9月8日前完成改善作為，否則將終止契約。柯還說，不論結果如何，對台北都會是一個重新的開始。

(中時)