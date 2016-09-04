舒淇臨危救男友！拍片順便嫁了馮德倫

舒淇因幫馮德倫新片擔任女主角，她也成為馮生命中的女主角！（圖／公關照）

舒淇與馮德倫這對傳了多年的緋聞情侶，一承認戀情便是宣告結婚，加上兩人保密功夫了得，不僅粉絲意外，許多藝人也都是看新聞才知。據兩人的結婚宣言來看，這段戀情已經談了4年，不過要結婚其實都是一時興起，加上小倆口在布拉格工作，有傳是因馮德倫看到古堡太浪漫，一句「不如我們結婚」，讓舒淇點頭。不過要能有這機會，其實也和舒淇臨時救火幫男友擔任女主角有關！

馮德倫在宣布要拍《俠盜聯盟》時，當時敲定的男主角其實是馮紹峰，不過最後他因檔期辭演，讓馮德倫頭很大。而據《東方日報》指出，該片女主角原計畫找張天愛，可最後她也決定不演，一時缺了男、女主角，讓馮德倫急壞了。

有傳舒淇在拍完上一部片後打算放自己長假，可男友面臨為難，她二話不說救援擔任女主角，好友劉德華也力挺，出任男主角一職，再加入楊祐寧，才讓該片順利啟動。

由於場景拉到捷克布拉格拍攝，眾人工作之餘還能享受國外風景，有傳馮德倫是再看到一個古堡後，突然情緒一來，問了舒淇「不如我們結婚吧？」感動女神，兩人才會決定在國外舉辦屬於自己的婚禮。

(中時電子報)