中市營業大客車頻出包 警取締違規5天6百多件
中市8月份一連發生3件營業大客車死亡交通事故，警方對公車轉彎或變換車道未打方向燈等重點違規加強取締，8月29日至9月2日短短的5天內，取締違規676件，呼籲駕駛遵守規定，確保交通安全。
台中市警察局交通大隊表示，今年1至8月期間營業大客車死亡交通事故發生5件5人，其中，8月份事故頻仍，在8月9日、11日及13日連續發生3件，警局要求各客運業者自律，檢討交通事故原因，並加強違規取締，自8月29日至9月2日，短短的5天內取締676件。
交通大隊指出，車輛占用公車格違規停車；公車臨時停車不緊靠道路及轉彎或變換車道未打方向燈等都是交通衝突重要原因，台中市警方鎖定這3項違規行為加強取締。尤其，公車轉彎或變換車道時未打方向燈，容易導致周邊人車誤判而發生意外，列為首要取締重點。
交通大隊指出，為減少公車與其他車輛會車交叉點發生事故，警方全面調查公車站牌及停靠站設置狀況，並依通報改善，呼籲用路人車建立「以人為本」的觀念，才能確保交通安全。
(中時)
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