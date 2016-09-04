男子騎機車闖雪隧　警對空鳴槍逮人

新北市26歲張姓男子，昨晚間騎機車闖進國道5號雪山隧道，還一路南下狂飆，警方最後對空鳴槍才讓他束手就擒。（王亭云翻攝）

警方對空鳴槍逮到張男（右一），其酒測值為零，是否有吸毒還須待驗尿結果出爐。（王亭云翻攝）

新北市26歲張姓男子昨晚間，騎機車闖進國道5號雪山隧道，沿國道一路南下狂飆，國道警察鳴笛攔查，但張男不斷蛇行閃躲、變換車道，還意圖衝撞警車，導致警車不小心撞上護欄。

張男騎乘普通重型機車，並未戴安全帽，從頭城段騎到宜蘭段，國道警察在宜蘭端出口攔截，張男棄車逃逸，從南下車道翻越中央分隔島到北上路肩，警方對空鳴槍令他趴下，才將他制伏在地。

警方指出，張男身材壯碩，偵訊時神智不清，原本懷疑他喝醉酒，但酒測值為零，他還在警局大呼小叫、手舞足蹈，不肯配合警方調查，出動4名員警才將他壓制，過程中他還自己說「我吸毒」，警方已對他驗尿，是否有吸毒須待驗尿結果出爐。

警方除了將張男，依妨害公務及公共危險罪嫌將張男移送法辦，由於騎機車上國道，還可依違反《道路交通管理處罰條例》，開罰3000元至6000元不等的罰鍰。

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(中時)