男子騎機車闖雪隧 警對空鳴槍逮人
新北市26歲張姓男子昨晚間，騎機車闖進國道5號雪山隧道，沿國道一路南下狂飆，國道警察鳴笛攔查，但張男不斷蛇行閃躲、變換車道，還意圖衝撞警車，導致警車不小心撞上護欄。
張男騎乘普通重型機車，並未戴安全帽，從頭城段騎到宜蘭段，國道警察在宜蘭端出口攔截，張男棄車逃逸，從南下車道翻越中央分隔島到北上路肩，警方對空鳴槍令他趴下，才將他制伏在地。
警方指出，張男身材壯碩，偵訊時神智不清，原本懷疑他喝醉酒，但酒測值為零，他還在警局大呼小叫、手舞足蹈，不肯配合警方調查，出動4名員警才將他壓制，過程中他還自己說「我吸毒」，警方已對他驗尿，是否有吸毒須待驗尿結果出爐。
警方除了將張男，依妨害公務及公共危險罪嫌將張男移送法辦，由於騎機車上國道，還可依違反《道路交通管理處罰條例》，開罰3000元至6000元不等的罰鍰。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。