手腳截肢不服輸 郭韋齊橫渡日月潭成功
日月潭國際萬人泳渡活動今天早上在日月潭登場，手腳遭截肢的郭韋齊也加入挑戰日月潭的行列，花了3個半小時完成3公里長的路線。
為期2天的日月潭國際萬人泳渡活動今天早上登場，來自日本、馬來西亞等26個國家以及台灣的2萬多名游泳愛好者，從日月潭的朝霧碼頭出發，挑戰全長3公里的橫渡日月潭。
早上首先出發的是187名身障組的泳士，選手們雖然行動不便，有的是先天肢體有缺陷，有的是視力有問題，不過眾人仍在教練的帶領下，奮力向前游，其中手腳遭截肢的郭韋齊，繼日前完成攀登玉山後，今天再以3個半小時橫渡日月潭，算是完成自己許下的單車環台、攀登玉山以及橫渡日月潭3個願望。郭韋齊說，泳渡成功對她來說是最好的生日禮物。
至於身障泳士中，第一個游上岸的則是台中市盲人福利協進會理事長賴永傑，花了約55分鐘。賴永傑說，他是在教練鼓勵下參加活動，先前只花了約2個月訓練，沒想到第一次參加就得到第一名。
而不少企業以及公司行號組成的游泳社，也都報名這次的活動，眾人在終點手持標語和旗幟，除了幫忙指引方向，也加油打氣，使得活動熱鬧滾滾。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。