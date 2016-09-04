手腳截肢不服輸 郭韋齊橫渡日月潭成功

日月潭國際萬人泳渡活動今天早上在日月潭登場，手腳遭截肢的郭韋齊也加入挑戰日月潭的行列，花了3個半小時完成3公里長的路線。

為期2天的日月潭國際萬人泳渡活動今天早上登場，來自日本、馬來西亞等26個國家以及台灣的2萬多名游泳愛好者，從日月潭的朝霧碼頭出發，挑戰全長3公里的橫渡日月潭。

早上首先出發的是187名身障組的泳士，選手們雖然行動不便，有的是先天肢體有缺陷，有的是視力有問題，不過眾人仍在教練的帶領下，奮力向前游，其中手腳遭截肢的郭韋齊，繼日前完成攀登玉山後，今天再以3個半小時橫渡日月潭，算是完成自己許下的單車環台、攀登玉山以及橫渡日月潭3個願望。郭韋齊說，泳渡成功對她來說是最好的生日禮物。

至於身障泳士中，第一個游上岸的則是台中市盲人福利協進會理事長賴永傑，花了約55分鐘。賴永傑說，他是在教練鼓勵下參加活動，先前只花了約2個月訓練，沒想到第一次參加就得到第一名。

而不少企業以及公司行號組成的游泳社，也都報名這次的活動，眾人在終點手持標語和旗幟，除了幫忙指引方向，也加油打氣，使得活動熱鬧滾滾。1050904

(中央社)