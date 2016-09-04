偷40萬金飾賤賣20萬還賭債 市場搬運工落網

謝嫌刻意隐匿逃離路線，但警方調閱他犯案前的監視器影像，仍掌握他住處順利緝獲到案。（張企群翻攝）

台北市萬大路果菜市場工作的34歲謝姓男子，日前晚間以板手卸下武成街一棟1樓公寓鐵窗入內行竊，偷走約八兩重的金條及各式金飾和現金共約四十萬的財物。謝嫌離去時雖刻意繞路並走入小巷避開監視器，仍遭警方循線追出他住在新北市永和區，順利將他緝獲，但40萬財物已被他賤價變賣20萬元，花的只剩下3000元。

警方指出，謝嫌犯案後，輪流以徒步、搭計程車方式回果菜市場，途中刻意在果菜市場多個出入口繞行，想躲避遭監視器拍下影像。

魔高一尺，道高一丈，謝嫌雖刻意隱匿逃逸路線，但警方調閱他行竊前「來向」動線監視器畫面，發現他住在新北市永和區福和路附近。日前到他家附近勘查時，意外在一旁超商與他狹路相逢，謝嫌見狀拔腿就跑，仍被緝獲。

警方從他住處搜獲3000多元贓款，他辯稱金飾、金條已經變賣20萬元還賭債，訊後將他依竊盜罪嫌送辦並追查有無其他犯行。

(中時)