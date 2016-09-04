偷40萬金飾賤賣20萬還賭債 市場搬運工落網
台北市萬大路果菜市場工作的34歲謝姓男子，日前晚間以板手卸下武成街一棟1樓公寓鐵窗入內行竊，偷走約八兩重的金條及各式金飾和現金共約四十萬的財物。謝嫌離去時雖刻意繞路並走入小巷避開監視器，仍遭警方循線追出他住在新北市永和區，順利將他緝獲，但40萬財物已被他賤價變賣20萬元，花的只剩下3000元。
警方指出，謝嫌犯案後，輪流以徒步、搭計程車方式回果菜市場，途中刻意在果菜市場多個出入口繞行，想躲避遭監視器拍下影像。
魔高一尺，道高一丈，謝嫌雖刻意隱匿逃逸路線，但警方調閱他行竊前「來向」動線監視器畫面，發現他住在新北市永和區福和路附近。日前到他家附近勘查時，意外在一旁超商與他狹路相逢，謝嫌見狀拔腿就跑，仍被緝獲。
警方從他住處搜獲3000多元贓款，他辯稱金飾、金條已經變賣20萬元還賭債，訊後將他依竊盜罪嫌送辦並追查有無其他犯行。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。