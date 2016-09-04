專業加創新表演 掀起國民體育日全民運動熱潮
SUPER STAR體育表演會3日於臺北小巨蛋登場，體育表演會前有許多民眾到現場，體驗場內外體育嘉年華的各項活動，包括足球、、疊杯及體適能檢測等多元運動體驗，受到民眾熱情的參與，而今年國民體育日代言人阿喜也特別蒞臨活動現場，與民眾進行運動商品「Go Lucky轉轉樂」互動遊戲，送出各項好禮。
今年體育表演會為讓民眾看見運動多元面向，特別挑選出10項表演項目，包括「健身操」、「競技體操+韻律體操」、「桌球」、「疊羅漢」、「扯鈴」、「空手道」、「競技啦啦隊」、「飛盤」、「拔河」及「武術+宋江陣」等，結合藝人團隊一起合作演出，希望可透過體育表演活動拉近運動與民眾的距離，也期待體育表演會延續奧運賽事觀賞熱潮，將卓越競技轉換到全民參與，讓運動深入民眾的日常生活。
今年國民體育日系列活動推出「三免費一優惠」活動主軸，今日的體育表演會是首項免費活動，接著9月9日當天全臺公共運動設施免費，及整個9月都有免費體適能檢測，另外自105年8月31至9月13日也有網路運動商品優惠活動(i運動e起購：http://www.isport-ego.com)，期待讓全體國民輕鬆享好康，更能養成運動的習慣，由衷體會運動帶來的好處！體育署呼籲國人，運動好康「獎(講)」不完，親自體驗最暢快，相關訊息請上網搜尋「i運動」。
(中時電子報)
關鍵字：體表會
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