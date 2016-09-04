楊丞琳留長髮出新輯 青峰量身譜主打歌

歌手楊丞琳將推出最新專輯「年輪說」，新造型一甩剪了好幾年的短髮，以粉絲期待已久的中長髮現身；主打歌則是好友青峰替她量身打造，透過歌詞細訴楊丞琳的成長軌跡。

出道16年的楊丞琳，9月30日將推出第10張個人專輯「年輪說」，以「時間」為主題，用音樂記錄她這些年來的蛻變、自信及成熟。

楊丞琳這次出輯也運用新科技，同名主打「年輪說」推出VR360前導影片，採用虛擬實境360度環景影片技術，帶領大家走進年輪般的虛擬世界，體驗愛情裡的暈眩與迷惘。楊丞琳笑說，「吃太飽或沒吃東西都不要輕易點開前導影片，以免太暈想吐。」

新專輯之所以命名「年輪說」，全拜楊丞琳的好友青峰所賜，當初收歌的時候，楊丞琳完全不知道「年輪說」是青峰寫的，聽了demo就覺得好厲害，看了歌詞更是深深著迷，認為首波主打歌非它不可。

「年輪說」是青峰為楊丞琳量身打造，透過歌詞細訴她的成長軌跡，不論是過去開心或不開心的，難過或不難過的，都成就了自我的重生，猶如歌詞所描述的「燒毀了我，燒毀了你，未到來的未來。」青峰對這首歌特別有感覺，寫詞時靈感泉湧，希望將這首歌獻給「在愛情裡死過又活回來的人」。

楊丞琳近幾年來多留俐落的短髮，一直以來不斷有粉絲反映「好懷念長髮琳啊！」楊丞琳也覺得自己「丞哥」的形象已足夠，是時候該「變身」了，因此這次的新造型以紫色長瀏海、中長髮造型現身，搭配紅色眼影，女人味十足。她笑說，「留長髮象徵一種成長，我希望這個新髮型能滿足歌迷的願望。」

楊丞琳新專輯「年輪說」將推出預購雙版，分別是「片刻永恆版」、「片刻寄情版」，9月14日在全家超商、一般通路同步展開預購，9月30日正式發行。首波同名主打「年輪說」將於9月7日在Hit FM全球首播。1050904

(中央社)