豪雨特報 屏東時雨量破80毫米

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對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午發布豪雨特報，屏東縣有局部大雨或豪雨發生機率，台中以南、東南部也可能有局部大雨。

根據氣象局觀測，截至下午3時20分，屏東縣長治、竹田和麟洛鄉時雨量都已經超過80毫米，而且降雨持續中。1050904

(中央社)