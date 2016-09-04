機車廂型車相撞 騎士摔落農田不治

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台南市佳里區一處路口今天中午傳出廂型車與機車撞車事故，機車騎士碰撞後摔到5公尺外的農田中，經消防人員與熱心民眾一起踏入爛泥裏把人拉出，但送醫後仍宣告不治。

台南市政府消防局在中午12時左右接獲報案，指稱在佳里區番子寮一處十字路口傳出車禍。消防人員抵達現場時，發現1名男子摔落田內，旁邊一輛機車受損嚴重；廂型車車頭受損、擋風玻璃破裂；駕駛打電話報案後，一臉驚恐留在現場。

消防人員與一名熱心民眾踏進田裏的爛泥把傷者抬到路邊，但發現男子心肺功能喪失。經送往佳里奇美醫院急救，仍在約1個小時後宣告不治。

警方初步調查發現，廂型車駕駛中午到事故地點附近為人辦外燴，工作結束後離開現場不久，就在路口與機車相撞。機車騎士為49歲的吳姓男子，事故原因仍有待進一步釐清。1050904

(中央社)