鱷魚先生爾溫逝世10週年 兒女繼承父志
已故「鱷魚先生」爾溫（Steve Irwin）是澳洲代表性的電視名人與環保人士，許多澳洲人在他逝世10週年的今天致上敬意。
爾溫因與危險動物的驚人互動成為世界知名人士，2006年9月4日在昆士蘭省（Queensland）大堡礁（Great Barrier Reef）拍攝時，遭巨型魟魚刺中心臟過世。
今天也是澳洲的父親節，爾溫的女兒賓蒂（Bindi Irwin）在Instagram與推特（Twitter）上傳滿面笑容的父親抱著襁褓中的她的照片，向父親致敬：「你是我此生的英雄。我對你的愛溢於言表。」爾溫去世時她年僅8歲。
18歲的賓蒂將父親的環保事業發揚光大。
而爾溫的兒子羅伯特（Robert Irwin）也告訴「布里斯本時報」（Brisbane Times），他正努力朝著野生動物攝影師的目標前進，以「延續他（父親）的腳步」。
爾溫的父親鮑伯（Bob Irwin）本週公開1封爾溫32歲時寫給父母的信，信中感謝父母的支持，但鮑伯今年才發現這封信。
他在信中寫道：「在1個傢伙的人生中最不幸的事，可能是花了超過30年才發現，你們培養了我的個性、我的道德觀，還有最重要的、我的快樂，這些對我來說有多麼不可或缺。」
一些澳洲人也紛紛在社群媒體網站上回憶聽聞爾溫死訊時，自己身在何處，並感謝他所做的環保貢獻。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。