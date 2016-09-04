鱷魚先生爾溫逝世10週年 兒女繼承父志

已故「鱷魚先生」爾溫（Steve Irwin）是澳洲代表性的電視名人與環保人士，許多澳洲人在他逝世10週年的今天致上敬意。

爾溫因與危險動物的驚人互動成為世界知名人士，2006年9月4日在昆士蘭省（Queensland）大堡礁（Great Barrier Reef）拍攝時，遭巨型魟魚刺中心臟過世。

今天也是澳洲的父親節，爾溫的女兒賓蒂（Bindi Irwin）在Instagram與推特（Twitter）上傳滿面笑容的父親抱著襁褓中的她的照片，向父親致敬：「你是我此生的英雄。我對你的愛溢於言表。」爾溫去世時她年僅8歲。

18歲的賓蒂將父親的環保事業發揚光大。

而爾溫的兒子羅伯特（Robert Irwin）也告訴「布里斯本時報」（Brisbane Times），他正努力朝著野生動物攝影師的目標前進，以「延續他（父親）的腳步」。

爾溫的父親鮑伯（Bob Irwin）本週公開1封爾溫32歲時寫給父母的信，信中感謝父母的支持，但鮑伯今年才發現這封信。

他在信中寫道：「在1個傢伙的人生中最不幸的事，可能是花了超過30年才發現，你們培養了我的個性、我的道德觀，還有最重要的、我的快樂，這些對我來說有多麼不可或缺。」

一些澳洲人也紛紛在社群媒體網站上回憶聽聞爾溫死訊時，自己身在何處，並感謝他所做的環保貢獻。1050904

(中央社)