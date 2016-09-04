大馬上半年GDP4.1 東協表現最佳
馬來西亞新任第二財政部長佐哈利（Johari Abdul Ghani）發表聲明說，根據截至7月31日的經濟數據，大馬上半年經濟成長達到4.1%，創下東協成員國中表現最好的紀錄。
聲明說，即使目前全球經濟成長已逐漸放緩，但大馬的GDP依然表現傲人，上半年高達4.1%，不僅超越了新加坡的2%，並成為東協成員國中表現最好的。
聲明也說，目前大馬的金融體系回彈力強，上半年資本市場表現強勁，累積規模達到2兆8000億令吉（約新台幣21兆7000億元），股市交易值也有1兆7000億令吉，甚至連伊斯蘭債券也有1兆1000億令吉。
聲明補充，惠譽、穆迪與標準普爾等國際評等機構將大馬國家債券評等列為A-，並強調經濟前景穩定，這代表了大馬經濟基本面依然強勁，這也比其他東協成員國表現出色，僅遜於新加坡。1050904
(中央社)
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