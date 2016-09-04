台南佳里死亡車禍 機車騎士飛入田中亡

台南佳里發生一起死亡車禍，機車騎士與廂型車擦撞後飛入田中，不幸身亡。（莊曜聰攝）

廂型車駕駛在事發地點附近的喪家辦桌，離開時才開了150公尺就發生此意外。（莊曜聰攝）

台南佳里番仔寮地區中午發生一起死亡車禍，48歲的張姓外燴師傅在駕駛廂型車返回佳里市區路上，與49歲的吳姓機車騎士在路口擦撞，撞擊力道大，吳姓騎士摔入10公尺外的農田裡，佳里消防分隊據報前往救援，送佳里奇美醫院急救後因傷勢過重仍不治，肇事原因由警方調查中。

警方調查，張姓外燴師傅在事發地點150公尺處的喪家辦桌，因為下午還有兩場工作，要載東西返回佳里市區的住家，開到十字路口正準備轉彎，剛聽到煞車聲，就與機車撞上，廂型車擋風玻璃破裂，他下車就看到機車四分五裂，騎士則躺在田間爛泥裡。

張姓駕駛馬上報案，警消據報立即前來處理，吳姓騎士已無生命徵象，右大腿明顯骨折，緊急送往佳里奇美醫院，急救後仍不治身亡；張男在現場一臉懊惱無奈，表示他轉彎時真的沒看到機車，不知道發生何事。

警方表示，該路口並無紅綠燈，雙方初步排除酒駕肇事，死者未戴安全帽，從現場跡象研判雙方車速不慢，未注意路況才發生意外。

(中時)