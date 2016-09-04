台南佳里死亡車禍 機車騎士飛入田中亡
台南佳里番仔寮地區中午發生一起死亡車禍，48歲的張姓外燴師傅在駕駛廂型車返回佳里市區路上，與49歲的吳姓機車騎士在路口擦撞，撞擊力道大，吳姓騎士摔入10公尺外的農田裡，佳里消防分隊據報前往救援，送佳里奇美醫院急救後因傷勢過重仍不治，肇事原因由警方調查中。
警方調查，張姓外燴師傅在事發地點150公尺處的喪家辦桌，因為下午還有兩場工作，要載東西返回佳里市區的住家，開到十字路口正準備轉彎，剛聽到煞車聲，就與機車撞上，廂型車擋風玻璃破裂，他下車就看到機車四分五裂，騎士則躺在田間爛泥裡。
張姓駕駛馬上報案，警消據報立即前來處理，吳姓騎士已無生命徵象，右大腿明顯骨折，緊急送往佳里奇美醫院，急救後仍不治身亡；張男在現場一臉懊惱無奈，表示他轉彎時真的沒看到機車，不知道發生何事。
警方表示，該路口並無紅綠燈，雙方初步排除酒駕肇事，死者未戴安全帽，從現場跡象研判雙方車速不慢，未注意路況才發生意外。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。