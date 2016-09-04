桃園地景藝術節 新屋感受小確幸
2016桃園地景藝術節9日起將展開14天的展出，邀請林舜龍、徐暋盛等展示作品，展覽的場域轉到新屋區海岸線上的鄰近沙灘為主，民眾可以感受到夏、秋之際不同風情的藝文小確幸。
由桃園市政府主辦的2016桃園地景藝術節將於9月9日於新屋、八德2區熱鬧登場，今年以石滬、陂塘、海岸、自然生態等具有在地特色的景觀，作為地景藝術節策畫發展核心。今年並由32組藝術家團隊，或由居民協作出37件藝術裝置。
藝術進駐工廠創作的「憩桃工廠趣計畫」有8件，分別位於新屋主場及八德陂塘自然生態公園周邊地區的觀光工廠、宮廟、富岡火車站等地。
其中林舜龍利用數以千計的竹子為結構所做出的「永生海」，遠看如海膽般的黏著在海灘上，具有創作與地景的結合與視覺延展性，成為這次地景藝術節中的焦點。
徐暋盛的「多謝多蟹」，利用竹編的方式，展示12公尺寬的大型巨蟹，可以看出創作的細緻一面。梁廷毓、劉文琪結合漂流木的堆砌，創作出「築沐」作品，在海灘散發出淒美的環境氛圍。另外，劉文琪的「蚵一哨所」則在廢棄的海防哨所中，藉由文字、漁網、廢棄磚瓦堆砌，呈現頹廢建築中的遺忘美學。
文化局表示，今年的桃園地景藝術節以地方覺醒、社區風動、藝術打樁為三大主軸，同時讓在地居民共同參與打造桃園地景的文化運動，重新認識桃園之美。
桃園市前身桃園縣時期舉辦地景藝術節，曾展出國際藝術家霍夫曼的「黃色小鴨」、「月兔」等大型作品，成功打響知名度。1050904
(中央社)
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