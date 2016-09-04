高雄空中大學開學囉！首任女校長歡迎新生

高雄市立空中大學開學，免試入學提供成人教育豐富的知識饗宴。（吳江泉翻攝）

高雄市立空中大學於今（4日）舉行開學典禮，由創校以來首任女性校長劉嘉茹代表全校教職員歡迎新生入學，期盼同學們都能善用不受時空限制的網路授課模式，成就終身學習的樂趣。

高雄空大校長劉嘉茹引用大文豪海明威在「流動的饗宴」中對巴黎這座城市的描述，形容空大是「如果你夠幸運，在年輕或年長時待過高雄市立空大，那麼空大將永遠跟著你，因為空大提供了一席豐富的知識饗宴。」

高雄市立空中大學是所與時俱進的雲端大學，只要年滿18歲的國民或者持有居留權的外籍人士，都能報名註冊成為高雄空大的學生。高雄空大共有六大學系，各系皆提供線上、廣播與電視的學習平台，學生們都能夠依照個人所需，自主安排課程與上課時間，為社會大眾打造友善、人性且經濟的求學模式。

高雄市立空大於1997年創立，至今校友人數超過6千人，今日開學典禮的亮點，便是新鮮人學習楷模的表揚活動。來自大陸湖北的法政系學生袁苡薰獲選為105學年度學習楷模，她表示，在空大就讀除了可以獲得政府認可的學歷、開拓就業機會外，也幫助她走出人生低潮、建立自信，在高雄空大學習的經驗讓她受益良多。

高雄市立空大近年來積極轉型，企圖從早期服務高雄地區民眾的社區型大學，轉變為國際型的開放大學。目前高雄空大不但在各縣市設立服務據點，在越南也特闢專班授課，為當地台商提供適合課程。劉嘉茹校長勉勵新生，不要為自己的人生設立框架，進入高空學習就是一個轉變的開始，而高雄空大也會不斷以學生後盾為原則，繼續提供適合國內外成人學習的優良平台與授課內容。

空中大學仍開放報名至2016/09/12，詳情請洽高雄空大註冊組：(07)801-2008轉1111，或上高雄市立空中大學網頁www.ouk.edu.tw。

(中時)