麥可貝傲曬《變形5》招牌爆破戲 被譏像誤觸煙火

麥可貝秀新攝影機也曝光拍攝新進度，沒想到知名爆破戲竟被譏像誤觸的煙火。(取材自instagram)

好萊塢賣座動作電影《變形金剛》系列作品，最新第五集《Transformers: The Last Knight》已訂於2017年6月23日在北美推出，這次仍由前四集的導演麥可貝(Michael Bay)續攤執導，於今年6月開拍，日前大導在instagram秀新工具「BAYHEM」，也曝光了最新拍片進度，沒想到曝光的招牌的爆破場景，竟被譏好像煙火，讓麥克貝有點失面子。

《變形金剛5》只剩不到1年就要上映，麥可貝導演最近正全球跑透透拍片，在底特律、倫敦、愛爾蘭等地取景，而最近團隊拔營到了倫敦拍攝，前天他在instagram貼出短片，秀出螢光綠色的新攝影機，表示「瑞德數位電影攝影機公司將它命名做『BAYHEM』，他們創造了這款全球最輕、最先進的手持電影攝影機，我把它拿到英國來拍攝啦！」。

通過側拍，除了可以看見這台炫彩的新型攝影機全貌外，還能看見《變形5》的最新進度，大導正拿著新利器拍攝招牌爆破戲，讓不少粉絲好奇，有人問器材問題，也有人看不出劇情發展但先興奮起來等，但最引人注意的，莫過於有網友留言酸嗆：「為何他(指麥克貝)拍的所有爆炸戲，看起來都像擦槍走火的煙火？」。

(中時電子報)