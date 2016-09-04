為植物人安養院募款,補教協會辦公益愛心音樂會

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台中市補習教育事業協會4日下午在明德中學文萃廳舉辦「愛啟航、夢無限」公益愛心音樂會，將售票所得轉為捐款，現場也捐贈60萬元挹注創世台中植物人安養院設備更新。(馮惠宜攝)

台中市補習教育事業協會舉辦「愛啟航、夢無限」公益愛心音樂會。(馮惠宜攝)

台中市補教協會繼「關懷弱勢、育苗專案」後，為協助創世基金會照顧植物人，號召學校、企業及善心人士，今（4）日下午在明德中學文萃廳舉辦「愛啟航、夢無限」公益愛心音樂會，將售票所得轉為捐款，現場也捐贈60萬元挹注創世台中植物人安養院設備更新，另捐贈15萬元給予台中啟明學校。

這場音樂會在假日午後登場，邀請台中市啟明學校、私立明德中學合唱團、台中二中音樂班及小小鼓手呂岳駿接力演出。

台中市補習教育事業協會理事長盧明桂說，該會從93年起開始針對弱勢、低收入戶學子提供補教優惠，後來更與教育局、社會局合作「育苗專案」提供一千位名額之教學資源，免費提供就業考試、升學文理、語文、才藝等補教資源，其價值轉換現金逾3千萬元，希望能幫助更多弱勢學子提升競爭力。今年更將公益觸角延伸關懷弱勢植物人。

創世基金會台中分會院長陳韋龍指出，今年以來因景氣不佳，該會募款較去年同期衰退約20％，相當感謝台中市補習教育事業協會在此時用行動支持創世。立委何欣純則表示，對中市補教協會願投注心血為公益弱勢付出，除奉獻專長啟動育苗專案，也將愛心觸角延伸、善盡社會責任。

(中時)