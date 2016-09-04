海霞基金會獎學金 獎勵警義消子女向學
為鼓勵消防、義消子女大一新鮮人積極向學及規劃人生，財團法人海霞教育基金頒發獎學金給消防及義消子女，盼得獎同學能好好規劃課業、人生，日後幫助更多需要幫助的人。
新竹市消防局表示，海霞教育基金會楊洪秋霞女士，平時就熱心公益，長期投入幫助清寒學生及關懷獨居老人，基金會在今年改組後，積極與新竹地區大專院校合作多項文化藝術活動，幫助許多優秀的大專同學。
消防局表示，楊洪秋霞的先生楊清海，經營建築事業有成後，在民國76年與友人一同加入義消顧問行列，回饋社會。去年楊清海去世後，楊洪秋霞特別創立消防、義消子女獎學金，鼓勵大一新鮮人好好經營大學生活，替未來美好的人生打下基礎。
新竹市長林智堅表示，竹市的公共安全有賴全體警義消救災人員的努力，去年全年火災零死亡是同仁努力的見證，而今年市府持續投入經費，購買裝備、補充人員，更提高平日超勤加班費時數，提供同仁最優的福利，讓大家安心工作，全時守護市民，建構安居的家園。
義消總隊長鄭宏輝時說，所有消防、義消同仁平日執行各項救災救難工作，犧牲奉獻，感謝海霞教育基金會的認同及支持，頒發獎學金鼓勵其子女就讀大學，也希望得獎同學能好好規劃課業、人生，日後發揮義消奉獻、助人精神，幫助更多需要幫助的人。
消防局表示，本次申請獎學金的消防、義消子女有11人，每人可獲新台幣1萬元獎學金，典禮在基金會去年底設立的藝文空間「邸家Dejia」（台語「在這裡」之意）舉行，各級消防、義消幹部計32人前往觀禮，儀式簡單而溫馨。1050904
(中央社)
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