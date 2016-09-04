藍全代會通過黨章修正 黨部主委直選

國民黨今天召開全代會，黨代表姚江臨等677人提案連署要求黨部主委直選並修正黨章，黨代表要求表決，一度出現僵局，不過最後仍經大會通過。縣市黨部主委未來將由黨員直選。

前總統馬英九上午完成泳渡日月潭，下午趕回台北陽明山參加國民黨全代會，受到黨員同志鼓掌熱烈歡迎，要求合照，司儀更喊「馬總統回來了」，馬英九與前副總統吳敦義並鄰而坐。

黨代表姚江臨、劉大貝、陳宗興等677位同志連署提案，建請直轄市、縣市黨部主委應由黨員直選，為強化黨內民主，充分反映民意，促進基層參與，凝聚黨員向心，建議修正國民黨黨章第26條，提請大會公決。

提案人姚江臨頭戴「主委直選」布條做提案說明，姚江臨說，國民黨2016年敗選，洪秀柱肩負改革任務，改革要徹底，希望建請大會同意地方黨部主委改由黨員投票，黨代表紛紛表示支持。

姚江臨說，黨中央對於這項提案的審查意見表示，本案決議後成立專案小組研究規劃辦理，他希望會議主席給個時間，此時台下有黨代表喊「表決阿」、「超過半數了啦」，現場一度陷入僵局。

黨代表上台發言，黨部主委人選給地方經營，才有辦法選立委；另有黨代表說，這個提案16全就有了，但過去交付研處就沒下文，但這次有27個中常委共同提案，共有677位黨代表連署，是否由大會公決交給中常會在一個月內處理？

此時，在台下的副主席詹啟賢上台發言，他說，這個議題大家都關注，他也認為很重要，他跟姚江臨、副主席等也有深入討論，如果今天就通過，是很大的宣示、進步，但這不只是一個宣示，他也強調這件事情不會跟過去一樣算了。

詹啟賢承諾，黨中央可以在很快的時間，一、二個月內成立研修小組，並提出把所有配套辦法，再交付中常會，他問在場黨代表是否同意，有人鼓掌說好會議主席林政則宣布通過。

不過，台下又有黨代表喊「沒有通過，表決啦」，林政則說，沒有人反對阿，黨代表繼續喊，「黨中央不能敷衍啦」；此時姚江臨二度上台發言，他強調，詹啟賢的說明已經步出很大的一步，一個月內成立研修小組，提出整個配套措施，各位說好不好，現場又說好，並鼓掌通過。1050904

(中央社)