歐巴馬抵陸未獲隆重歡迎 疑陸刻意怠慢

美國總統歐巴馬今天表示，昨天和中國大陸國家主席習近平的會談「相當有成果」，並表示，不宜過度渲染他飛抵大陸時，美、陸官員在機場爭執一事。

但根據英國「衛報」（The Guardian）報導，外交界人士認為，陸方此舉是經過算計的外交怠慢。

大陸當局舖設紅地毯，歡迎印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、南韓總理朴槿惠、巴西總統泰梅爾 （Michel Temer）等人，但歐巴馬昨天搭乘座機「空軍一號」抵達時，卻因為陸方沒提供下飛機的樓梯，被迫從機腹1個很少使用的出口下機。

後來大陸1名安全官員在停機坪擋下美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice），並對1位想幫記者更近距離採訪歐巴馬的美國官員咆哮。

墨西哥前駐陸大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）表示，陸方這樣對待歐巴馬，他確信是刻意怠慢。

瓜哈爾多說：「這類事情不是無心之過，中國不會這樣。」

「我和中國往來6年，我處理過這類訪問，我曾帶習近平到墨西哥，我在中國接待過兩位墨西哥總統，我完全知道這些事是怎麼設計出來的。一切都會做到鉅細靡遺，這不是無心之過，不是。」

瓜哈爾多還說：「這是怠慢，這是在說：『你知道的，你們對我們沒什麼特別。』這是中國人有別以往的傲慢，這是在激起中國的民族主義，像是在說：『中國無畏這個超級強國』，也像是在說：『順道一提，你們對我們而言只是別人。』當地人很吃這一套。」

「為什麼（會發生這件事）？我猜，這是習近平在打民族主義牌，那是我的猜測。」

大陸問題專家畢紹普（Bill Bishop）也認同地說，歐巴馬未獲盛大歡迎，看來像是陸方刻意「貶低美國人，讓他們看起來軟弱無力」。

畢紹普說：「看來像是直接怠慢沒錯，顯然是（這個想法）：『看著，我們可以讓美國總統自己走出飛機。』」

畢紹普說：「我們沒有證據，可能只是場面混亂而已，但若考量到這些人籌備這些場合有多完備，特別是像20國集團（G20）這類場合，這就是相當讓人訝異的大混亂。」

瓜哈爾多和畢紹普都說，歐巴馬抵達杭州後，大陸槓上美國官員和記者，是意料中的事。

瓜哈爾多說：「那在中國稀鬆平常。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050904

(中央社)