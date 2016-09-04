歐巴馬抵陸未獲隆重歡迎 疑陸刻意怠慢
美國總統歐巴馬今天表示，昨天和中國大陸國家主席習近平的會談「相當有成果」，並表示，不宜過度渲染他飛抵大陸時，美、陸官員在機場爭執一事。
但根據英國「衛報」（The Guardian）報導，外交界人士認為，陸方此舉是經過算計的外交怠慢。
大陸當局舖設紅地毯，歡迎印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、南韓總理朴槿惠、巴西總統泰梅爾 （Michel Temer）等人，但歐巴馬昨天搭乘座機「空軍一號」抵達時，卻因為陸方沒提供下飛機的樓梯，被迫從機腹1個很少使用的出口下機。
後來大陸1名安全官員在停機坪擋下美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice），並對1位想幫記者更近距離採訪歐巴馬的美國官員咆哮。
墨西哥前駐陸大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）表示，陸方這樣對待歐巴馬，他確信是刻意怠慢。
瓜哈爾多說：「這類事情不是無心之過，中國不會這樣。」
「我和中國往來6年，我處理過這類訪問，我曾帶習近平到墨西哥，我在中國接待過兩位墨西哥總統，我完全知道這些事是怎麼設計出來的。一切都會做到鉅細靡遺，這不是無心之過，不是。」
瓜哈爾多還說：「這是怠慢，這是在說：『你知道的，你們對我們沒什麼特別。』這是中國人有別以往的傲慢，這是在激起中國的民族主義，像是在說：『中國無畏這個超級強國』，也像是在說：『順道一提，你們對我們而言只是別人。』當地人很吃這一套。」
「為什麼（會發生這件事）？我猜，這是習近平在打民族主義牌，那是我的猜測。」
大陸問題專家畢紹普（Bill Bishop）也認同地說，歐巴馬未獲盛大歡迎，看來像是陸方刻意「貶低美國人，讓他們看起來軟弱無力」。
畢紹普說：「看來像是直接怠慢沒錯，顯然是（這個想法）：『看著，我們可以讓美國總統自己走出飛機。』」
畢紹普說：「我們沒有證據，可能只是場面混亂而已，但若考量到這些人籌備這些場合有多完備，特別是像20國集團（G20）這類場合，這就是相當讓人訝異的大混亂。」
瓜哈爾多和畢紹普都說，歐巴馬抵達杭州後，大陸槓上美國官員和記者，是意料中的事。
瓜哈爾多說：「那在中國稀鬆平常。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050904
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範