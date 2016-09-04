全代會決議黨員直選地方黨部主委 洪秀柱：樂觀其成

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國民黨全代會決議通過地方黨部主委由黨員直選的法源依據。黨主席洪秀柱表示，強化改革都樂觀其成、大力支持。（黃世麒攝）

國民黨全代會下午決議通過修正黨章第26條，賦予地方黨部主委由黨員直選的法源依據。黨主席洪秀柱表示，任何方案只要能擴大參與、扎根基層、強化改革都樂觀其成、大力支持。

洪秀柱說，強化基層黨員參與黨務一直是追求的目標，將成立專案小組研擬週全配套，包括主委資格、任期、對黨中央權利義務、黨務經費等，等到直選辦法研擬妥善後會儘速推動。

不過，洪秀柱指出，任何改革都非一蹴可幾，民進黨地方黨部主委由黨員直選，偏差缺失、社會觀感、評價也可作為參考。

洪秀柱表示，她身為黨主席更有責任將直選制度設計完善，避免國民黨未蒙其利先受其害，過去曾有地方初選因選舉激烈導致紛爭，造成黨內衝突，改革要勇往直前，但不宜貿然躁進，只要方向正確一定可以階段性逐步達陣。

洪秀柱說，過去國民黨遭遇挫敗很多原因不是因對手強大，而是敗於內部私心怯懦不合，本黨現在是最黑暗時刻，若再不記取教訓、團結一心，任何改革與作為都將徒勞無功，任何力量也都不堪一擊。

(中時)