世代不公？遊行年輕人舉十二年國教駁斥

退休軍公教3日走上街頭，以「要尊嚴、反污名」為訴求，向新政府表達不滿怒吼，圖為抗議軍公教團體高舉訴求標語。（資料照,洪錫龍攝）

九三軍公教大遊行，有高舉著「我是年輕人，反對新基金，我是純新制，拒絕再補繳」標語的人員及帶著兒女的教職家庭。（資料照,姚志平攝）

軍公教團體昨日發動「反污名、要尊嚴」大遊行，14萬軍公教上街頭討尊嚴。年金改革對於老一代，是政府對他們信用破產，但對於年輕一代來說，年金若不改革，未來恐面臨退休基金破產窘境，引來世代不公的聲浪。不過有名昨日參與遊行的年輕人舉十二年國教為例，也是上一代養下一代，要計較永遠計較不完。

一名自稱中華民國陸軍的年輕人吳若南昨晚在自己臉書寫下參與遊行的心得，其中針對外界認為世代不公的論點提出看法。他表示有人說這一代沒必要繳稅養上一代，「那上一代的為什麼要繳稅幫你付十二年國教呢？」他表示他支持年金改革，但更支持稅賦改革，改善國內財政環境，別專挑守法務實的軍公教基層人員開刀！

因為老師的一句話而北上參與遊行，吳若南表示雖然他要退伍了，但永遠都是黃埔的子弟。

(集團連線報導)