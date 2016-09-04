世代不公？遊行年輕人舉十二年國教駁斥
軍公教團體昨日發動「反污名、要尊嚴」大遊行，14萬軍公教上街頭討尊嚴。年金改革對於老一代，是政府對他們信用破產，但對於年輕一代來說，年金若不改革，未來恐面臨退休基金破產窘境，引來世代不公的聲浪。不過有名昨日參與遊行的年輕人舉十二年國教為例，也是上一代養下一代，要計較永遠計較不完。
一名自稱中華民國陸軍的年輕人吳若南昨晚在自己臉書寫下參與遊行的心得，其中針對外界認為世代不公的論點提出看法。他表示有人說這一代沒必要繳稅養上一代，「那上一代的為什麼要繳稅幫你付十二年國教呢？」他表示他支持年金改革，但更支持稅賦改革，改善國內財政環境，別專挑守法務實的軍公教基層人員開刀！
因為老師的一句話而北上參與遊行，吳若南表示雖然他要退伍了，但永遠都是黃埔的子弟。
(集團連線報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。