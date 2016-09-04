都是一家人! 中市東協廣場新住民交流同歡

社會局在東協廣場舉辦「東協童樂異起來」活動，節目展現異國風情。（陳淑芬攝）

社會局在東協廣場舉辦「東協童樂異起來」活動，由副局長陳仲良主持，讓異國新住民親子交流同樂。（陳淑芬攝）

新住民媽媽及第二代小朋友今天在中市東協廣場大秀才藝，表演熱情異國風格的舞蹈及樂器，熱鬧滾滾。社會局副局長陳仲良表示，台中有全國首創的新住民多元圖書室，還有家庭服務中心及據點，希望新住民能融入在地社區，過更美好的生活。

台中市社會局在東協廣場舉辦「東協童樂異起來」活動，邀請新住民社區服務據點的成員及第二代小朋友演出印尼峇里島舞蹈等異國文化節目，並規畫印尼、泰國及越南等東南亞國家的童謠、柑仔店等14個園遊會攤位，現場充滿異國多元化風格，異國親子交流同樂。

「大家好！」陳仲良分別以印尼、菲律賓、泰國及越南等4國語言問候語向到場民眾問好，受到熱烈掌聲。他致詞表示，中市新住民人數為5萬3800多人，高居全國第五，也積極打造台中成為新住民友善之都。

陳仲良指出，台中市府社會局、民政局及移民署等單位都積極提供法律、教育等資訊，除規劃有全國首創的新住民多元圖書室外，並設置4個新住民家庭服務中心及15個據點，希望讓新住民融入在地社區生活。

(中時)