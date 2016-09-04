命理師斷言舒淇43歲生娃 「錯過恐怕不會再生」
40歲女星舒淇在1997年與馮德倫因合作《美少年之戀》結緣，緋聞傳了20年2人卻始終沒有正面承認，未料昨（3日）突然無預警宣布婚訊，讓演藝圈眾好友、粉絲又驚又喜，在紛紛獻上祝福之際，有命理師斷言舒淇「43歲時生男機率大！」
近來演藝圈「黃金剩女」一個接著一個相繼退團走入婚姻，繼40歲的林心如甫結婚便宣布懷孕後，同樣40歲的舒淇有望成為高齡高婦？據《ETtoday》報導，知名命理師江柏樂按照易經卜卦結果顯示，舒淇與馮德倫床上關係很合，雖然目前女方沒有懷孕跡象，但子宮婦科較有問題，表示舒淇在3年後、43歲時生男機率大，不過若是錯過了「恐怕不會再生」，呼籲2人好好把握做人機會。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。