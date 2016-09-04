命理師斷言舒淇43歲生娃 「錯過恐怕不會再生」

舒淇與馮德倫昨（3日）突然無預警宣布婚訊，震驚演藝圈眾好友和粉絲。（圖／取材自梁爾紋mavisleung微博）

40歲女星舒淇在1997年與馮德倫因合作《美少年之戀》結緣，緋聞傳了20年2人卻始終沒有正面承認，未料昨（3日）突然無預警宣布婚訊，讓演藝圈眾好友、粉絲又驚又喜，在紛紛獻上祝福之際，有命理師斷言舒淇「43歲時生男機率大！」

近來演藝圈「黃金剩女」一個接著一個相繼退團走入婚姻，繼40歲的林心如甫結婚便宣布懷孕後，同樣40歲的舒淇有望成為高齡高婦？據《ETtoday》報導，知名命理師江柏樂按照易經卜卦結果顯示，舒淇與馮德倫床上關係很合，雖然目前女方沒有懷孕跡象，但子宮婦科較有問題，表示舒淇在3年後、43歲時生男機率大，不過若是錯過了「恐怕不會再生」，呼籲2人好好把握做人機會。

(中時電子報)