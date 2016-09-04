因應黨產條例 莫天虎：停發月退金與18％

中國國民黨秘書長莫天虎今天說，因應不當黨產條例，健全財務收支革新，將厲行節約措施，暫停發放已退休人員月退金及18％利息補貼，撙節發放現職人員的各種獎金與福利。

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨成為在野後首次全代會，由秘書長莫天虎進行黨務報告。

莫天虎以「真誠反省，勇於改革；再造中興，浴火重生」為題發表黨務報告，共分為「組織再造基層活化，蓄積能量永續經營」、「全面強化政策論述，提升文宣作戰能力」、「找回革命實踐精神，優化青年人才培訓」、「加強政策議題論述，強化立院黨團戰力」四部分闡述。

其中，針對「因應不當黨產條例，健全財務收支革新」部分，莫天虎說，對於國民黨黨產的處理，黨主席洪秀柱於7月14日已公開宣示「不護產、反惡法」、「贊成清理黨產，反對違法違憲的不當黨產條例」，也說明清理黨產原則為「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」。

他說，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」已在8月10日公布施行，未來國民黨除黨費、政治獻金、選舉費用補助金外，已無其他經費來源，因此必須秉持「量入為出」原則，積極進行組織改造、員額精簡與薪資調整。

莫天虎說，國民黨除已於1日提出釋憲聲請，目前因應作為如下，包括，厲行節約措施，暫停發放已退休人員月退休金及18%利息補貼，撙節發放現職人員之各種獎金與福利。

此外，他也強調，加強宣傳，期許社會大眾及學者專家了解該條例違憲違法之處，爭取輿論支持；並澄清外界對黨產不實之指控、抹黑及汙衊。

莫天虎說，針對該條例違憲及未來各種行政處分，提起司法或行政訴訟，並伺機聲請釋憲，以保障合法權益。另外，人員出缺不補，並積極推動各級黨務幹部志工化。

他也說，爭取向「不當黨產處理委員會」依本條例第九條第一款、第二款之規定同意本黨處分財產，處分所得用於支付現職人員薪資及退休金。1050904

(中央社)