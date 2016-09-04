越僑齊聚 慶祝越南71週年國慶

駐台北越南經濟文化辦事處今天在高雄舉辦慶祝越南71週年國慶活動，多名越僑齊聚，氣氛熱烈。

這項活動「71東方之星閃耀在台」演唱會，由越南僑委會文化司帶領越南國家藝工隊來高雄表演，高雄市政府由秘書長楊明州帶領觀光局、教育局等市府團隊前往觀禮。

楊明州表示，高雄是匯集多元族群和文化的城市，越南則是東南亞各國距離這裡最近的國家，也和高雄有著密切聯繫。

楊明州說，有1萬2000多名越南移工在高雄工作，是高雄第三大外籍勞工族群；約1萬多名越南新移民在這裡組織家庭，更是東南亞各國在高雄新移民人數之冠。這次國慶活動讓越南離鄉背井在台工作的移工、新住民參與家鄉的傳統節慶，也讓更多台灣民眾、新移民二代了解越南文化。

高雄和越南目前往返航班每週17班，每天都有直飛河內及胡志明市的班機，Vietjet越捷航空也宣布今年12月將加開胡志明市到高雄的航線。

9月2日是越南國慶日，「71東方之星閃耀在台」演唱會活動周末分兩天分別在台北及高雄舉辦。1050904

(中央社)