竹市寶貝童樂會 小朋友玩到不想回家
新竹市「寶貝童樂會」活動精采豐富，吸引超過6000人次親子到場同樂，不少小朋友開心直呼「玩到不想回家」。
新竹市中央公園「寶貝童樂會」活動3、4日連續兩天登場，現場有小木工DIY、自然小學堂，還有讓孩子驚呼連連的氣球達人秀，以及深受小朋友喜愛的好玩劇團所帶來的「宇宙馬戲團-幸福魔法書」兒童劇，處處充滿孩童歡笑。
中央公園9月2日重生啟用，市長林智堅表示，市府以「兒童遊憩」為主題，把中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園；引進經歐盟認證、造型多樣、設計精巧，又能啟發創意的遊具，在台灣相當少見，「捨棄罐頭遊具，塑造特色公園。」
今日好天氣，不少爸媽出門「遛小孩」，到中央公園親近大自然，沙坑、地景式溜滑梯、碗狀式盪鞦韆等超人氣遊具，更是擠滿了小朋友。
昨天已到場玩過一輪的王小弟，今天一早就來排隊，希望能再玩個過癮。他說，別處玩不到這樣造型特別的「鳥巢式盪鞦韆」，在上面可以坐著、甚至躺著，盪起來特別過癮，還說「以後下課、假日都要到這邊玩」。
有兩個小孩的羅媽媽，常為了帶小孩出門踏青的地點想破頭，她說，最近不僅適合親子的活動變多了，許多公園或綠地也整頓得相當完善，不論室內、室外的活動場地，都越來越多，假日可以帶著孩子四處玩耍、休憩，陪著孩子歡樂成長。1050904
(中央社)
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