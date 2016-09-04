習近平：G20應成行動隊 而非清談館
20國集團（G20）杭州峰會今天登場，中國大陸國家主席習近平為當前世界經濟開出「藥方」，指G20應加強宏觀經濟政策協調、創新發展方式、完善全球經濟治理並建設開放型世界經濟。
他說，G20應依世界經濟需要，進一步從危機應對向長效治理機制轉型。面對重大突出問題，G20有責任發揮領導作用，為世界經濟指明方向、開拓路徑。「我們應該讓20國集團成為行動隊，而不是清談館。」
據中國中央電視台（大陸央視）直播，G20杭州峰會4日下午在杭州國際博覽中心開幕，習近平和與會成員領袖合影後，與各國領袖一同出席開幕式，並發表約13分鐘的開幕詞。
習近平說，8年前，G20在國際金融危機最緊要關頭臨危受命，將世界經濟拉回穩定復甦的軌道；8年後，世界經濟又走向一個關鍵關口，經濟全球化出現波折，保護主義傾向抬頭，高槓桿、高泡沫等風險仍在集聚。
他表示，世界經濟雖然總體保持復甦態勢，但面臨成長動力不足、需求不振、金融市場時而動盪、國際貿易投資低迷等多重風險挑戰。外界對這次峰會寄予厚望，希望能為世界經濟開出標本兼治、綜合施策的藥方。
習近平呼籲G20，加強宏觀經濟政策協調，合力促進全球經濟成長、維護金融穩定。G20成員應結合本國實際，採取更加全面的宏觀經濟政策，統籌兼顧財政、貨幣、結構性改革政策，努力擴大全球總需求。
此外，他還敦促G20創新發展方式，挖掘成長動能；完善全球經濟治理、鞏固機制保障；建設開放型世界經濟，繼續推動貿易和投資自由化、便利化；落實「2030年可持續（永續）發展議程」，促進包容性發展。
談到為世界經濟繁榮穩定把握方向，習近平提出4點呼籲：與時俱進，發揮引領作用；知行合一，採取務實行動；共建共享，打造合作平台；同舟共濟，發揚夥伴精神。1050904
(中央社)
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