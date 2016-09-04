擴展親子旅遊 東森山林渡假酒店添疣鼻天鵝

我要評比

寶可夢旋風襲捲全台，桃園市楊梅東森山林渡假酒店也獻「寶」，自荷蘭引進3對疣鼻天鵝，積極擴展親子旅遊市場。

東森山林渡假酒店表示，疣鼻天鵝主要分布在歐洲，是天鵝最大的品種，展翅可達2.4米，英國所有野生疣鼻天鵝更列為王室財產，如今不用出國就能觀賞到。

桃園市長鄭文燦今日出席時指出，桃園市政府觀光旅遊局舉辦「桃園好棧」、打造桃園優良旅宿品牌，其中東森山林渡假酒店獲得不少好評，民眾可以配合「客庄小旅行」到此一遊，體驗楊梅區的觀光工廠、茶葉改良廠及客庄風情。

東森山林渡假酒店總經理江惠明強調，為發展親子生態旅遊市場，除引進疣鼻天鵝、增設大型鳥園更完整串聯生態區，也有紅腹錦雞、吸蜜鸚鵡等多種小動物，並由專業人員導覽解說。

為歡迎嬌客，東森山林9月對身分證有3碼2的民眾推出住宿優惠，每天限量2間，平日一泊一食雙人2,220元；10月底前入住，有機會抽中施華洛世奇天鵝水晶項鍊及蜜月套房。

江惠明說，設籍楊梅居民至年底可免費入場森林生態動物園區，並有下午茶、DIY課程買滿送一，原價1,200元SPA會館入場券只要150元。

東森山林也在寶可夢 (Pokemon Go)熱潮推出道館館主挑戰賽，住客年底前挑戰最強佔領館主獲勝，可得雙人房住宿券。

(工商)