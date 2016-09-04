蔥油餅用劣質豬油 食品廠應賠國軍84萬

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一家食品公司在民國102年間使用由北海油脂供應的劣質豬油製作蔥油餅，並賣給國軍後勤指揮部，事後國軍不滿提告，二審高院判這家食品公司敗訴確定，應賠償新台幣84萬9320元。

判決書指出，這家食品公司在102年間使用由北海油脂供應的豬油製作鍋貼、蔥油餅、燒餅，與國軍後勤指揮部副食供應中心簽約作為軍中伙食。

103年間爆發劣質豬油事件，衛福部食藥署將相關產品列為「不符法規標準，但無立即危害」的二級食安風險，因此必須一律下架銷毀，國軍因此提告。

一審士林地方法院判決這家食品公司應賠償84萬9320元，全案上訴二審，台灣高等法院仍維持一審見解，判決確定。1050904

(中央社)