共軍再打虎 前總後少將周林和涉違法
共軍再打虎，中國人民解放軍前總後勤部軍需物資油料部部長周林和因涉嫌違紀違法，中共中央軍委員會後勤保障部選舉委員會已接受周林和辭去第12屆大陸全國人民代表大會代表職務。
大陸財新網報導，周林和今年61歲，江蘇丹陽人，少將軍銜，畢業於後勤指揮學院後勤指揮系，曾任總後勤部軍需物資油料部副部長、部長。
前總後勤部軍需物資油料部位於北京，是前總後勤部下屬的二級部，是為軍隊主管被裝、給養、農副業生產、物資、油料的業務部門。2003年7月在前總後勤部軍需部、物資油料部基礎上合併組成。
周林和之前的同事兼副手、前總後勤部軍需物資油料部副部長周國泰，之前被查落馬。
2015年10月21日，經中共中央軍事委員紀委批准，總後勤部紀委對周國泰涉嫌嚴重違紀問題立案調查，並將其涉嫌犯罪問題及線索移送軍事檢察機關立案偵查。
大陸財新網報導，經不完全統計，近年來，共軍後勤系統已成腐敗重災區，2014年底以來，包括前總後勤部副部長劉錚遭到軍事檢察機關調查等，已至少13人被查落馬。
中國人民解放軍總後勤部曾是中共中央軍事委員會的後勤工作機關，在中央軍委領導下組織領導共軍後勤建設和後勤保障工作。總後勤部2016年1月撤銷，改組成立中共中央軍事委員會後勤保障部。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。