共軍再打虎 前總後少將周林和涉違法

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共軍再打虎，中國人民解放軍前總後勤部軍需物資油料部部長周林和因涉嫌違紀違法，中共中央軍委員會後勤保障部選舉委員會已接受周林和辭去第12屆大陸全國人民代表大會代表職務。

大陸財新網報導，周林和今年61歲，江蘇丹陽人，少將軍銜，畢業於後勤指揮學院後勤指揮系，曾任總後勤部軍需物資油料部副部長、部長。

前總後勤部軍需物資油料部位於北京，是前總後勤部下屬的二級部，是為軍隊主管被裝、給養、農副業生產、物資、油料的業務部門。2003年7月在前總後勤部軍需部、物資油料部基礎上合併組成。

周林和之前的同事兼副手、前總後勤部軍需物資油料部副部長周國泰，之前被查落馬。

2015年10月21日，經中共中央軍事委員紀委批准，總後勤部紀委對周國泰涉嫌嚴重違紀問題立案調查，並將其涉嫌犯罪問題及線索移送軍事檢察機關立案偵查。

大陸財新網報導，經不完全統計，近年來，共軍後勤系統已成腐敗重災區，2014年底以來，包括前總後勤部副部長劉錚遭到軍事檢察機關調查等，已至少13人被查落馬。

中國人民解放軍總後勤部曾是中共中央軍事委員會的後勤工作機關，在中央軍委領導下組織領導共軍後勤建設和後勤保障工作。總後勤部2016年1月撤銷，改組成立中共中央軍事委員會後勤保障部。1050904

(中央社)