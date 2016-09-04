奧克蘭台灣美食節飄香登場

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紐西蘭奧克蘭地區僑界為慶祝中華民國105年國慶所籌畫「2016年台灣文藝季」系列活動中的「2016年奧克蘭台灣美食節」2日在紐西蘭奧克蘭市飄香登場。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社 105年9月4日

紐西蘭奧克蘭地區僑界為慶祝中華民國105年國慶所籌畫「2016年台灣文藝季」系列活動中的「2016年奧克蘭台灣美食節」2日在紐西蘭奧克蘭市飄香登場。

本次奧克蘭台灣美食節活動由紐西蘭中華婦女會及紐西蘭台灣商會聯合主辦，配合中華民國僑務委員會大洋洲廚藝教學計畫，特別由台灣邀請李家成與黃柏璋兩位名廚到紐西蘭，除進行台紐廚藝交流及輔導台商餐廳企業經營外，9月2日並在奧克蘭市Parnell舉行「廚藝示範教學」與「美食饗宴」。

當天上午「廚藝示範教學」由兩位名廚分別示範梅干扣肉刈包、酥炸鮮蝦捲、紅蟳米糕、五味海鮮等精美台灣美食作法。報名踴躍，一位難求，現場名廚教法深入淺出，詼諧有趣；學員專注學習，作品色味兼備，人人收穫豐盛，滿載而歸。

當晚的「美食饗宴」，冠蓋雲集，中外政、商、僑、藝文學各界人士應邀參加者近200人。紐西蘭中華婦女會會長李沈愛珠及台灣商會會長施振嘉分別說明本次美食節的宗旨，同時感謝所有提供支援的僑團與個人。

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長周中興致詞時，除推崇紐西蘭中華婦女會及紐西蘭台灣商會本次籌辦的美食節活動充分介紹了台灣美食促進兩國文化交流外，另向現場中外來賓推廣台灣觀光與促銷奧克蘭台資企業。

「美食饗宴」中兩位名廚展現精湛廚藝，並現場表演果雕、矇眼切菜、精片鴨皮等特殊手藝，博得觀眾驚讚連連。

台資餐廳「茶顏觀色」、「好客」與食品企業「T-MARK」、「NJK」所準備的各項佳餚與甜點，色香味俱全，引得來賓食指大動，大快朵頤的同時，也紛紛當場購買美食材料，並探詢赴台觀光的資訊。1050904

(中央社)