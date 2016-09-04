建築師郭旭原談建築與人文的空間對話
居住空間-建築不是只有硬體建設，其實也有濃濃的人文之美。知名建築師郭旭原應財團法人九昱文教基金會邀請，將在台灣文學館所屬台北市濟南路齊東詩舍，首度公開與民眾進行一場心靈對話，時程訂於11日上午10時至12時。
郭旭原將分享【建築與人文的空間對話】的深度內涵，精彩可期，歡迎有興趣民眾報名參加，利用星期假日與大師有約。
郭旭原是國際知名的人文建築師，美國麻省理工學院建築碩士，曾任職李祖原建築師事務所。留美期間於Skidmore , Owings & Merrill LLP擔任專案設計師及都市建築設計師之職，參與上海浦東兩江岸、加州大學Davis分校校園規劃。
郭旭原回國後曾任教於東海大學建築系及淡江大建築系，現任教於成功大學建築系。
在台北街頭可看到郭旭原指標性代表作，且獲獎無數。包括：台北藝術大學科技藝術中心競圖首獎、世界高樓協會CTBUH 獎入圍–南崁HVW 商辦大樓、德國IF設計獎 –U-House、日本JCD商業設計大賞–台北信義接待中心等。
九昱文教基金會是知名企業九昱建設集團所創立，以企業回饋社會的心意，多年來在偏鄉默默行善，低調幫助清貧民眾。今年，持續與台灣文學館合辦「九昱人文講座」，透過人文大師的實際分享，在齊東詩舍靜瑟充滿文學氛圍中，讓民眾藝術與人生幸福滿滿。
齊東詩舍是文創新聚點，歡迎民眾預約報名九昱講座活動。相關場次報名請上齊東詩舍粉絲頁查詢，或傳信箱devilki3@nmtl.gov.tw，或洽詢電話:02-23279657。活動地點:齊東詩舍(台北市濟南路二段27號)1050904
(中央社)
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