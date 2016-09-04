借住親戚家遭表哥性侵 女子一忍13年

北市一名男子未成年時利用表妹借住家裡的機會，多次性侵表妹得逞，時間長達4年；表妹因年幼且顧及家族和諧選擇隱忍，直到3年前、25歲時，才向父母吐露深埋多年的祕密。台北地院考量男子坦承不諱，並賠償137萬元，依「連續對未滿14歲女子為性交罪」判處2年徒刑，宣告緩刑5年，並得服240小時義務勞務、接受心理輔導。

判決指出，25歲的被害女子就讀國中時，因家境問題隨父母投靠家住新北市新店區的表哥家，並與大她4歲的表哥同房。詎料，當時年僅16歲的表哥，竟多次利用兩人獨處機會性侵被害女子，前後時間長達4年。

被害女子遭性侵時因年幼且擔心破壞家族和諧而不敢聲張，直到3年前才向父母說出深藏13年的祕密，在父母支持下報警。

北院認為，女子遭侵害時為12至15歲，屬未成年少女，縱使表哥未違反女子意願，仍觸犯與未成年少女性交罪，考量表哥全盤認罪、當庭道歉並賠款，且已婚育有一子，宣告緩刑給予自新機會。

(中時)