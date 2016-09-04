習近平：G20是行動隊 非清談館

大陸領導人習近平(中)在金磚國家領導人非正式會晤的照片。(圖/新華社)

第十一屆杭州G20峰會今天(4日)在杭州開幕，中國大陸領導人習近平也出席會場並發表講話。他強調，未來兩天會會圍繞峰會主題，討論關於宏觀政策協調、創新增長方式、全球經濟金融治理，國際貿易和投資等範疇。值得注意處，習近平這次演講多次使用「各位同事」之稱謂，有拉近同各國與會者距離的意味。

演講全文如下：

各位同事：

我宣布，二十國集團領導人杭州峰會開幕！

很高興同大家相聚杭州。首先，我謹對各位同事的到來，表示熱烈歡迎！

去年，二十國集團領導人安塔利亞峰會開得很成功。我也願藉此機會，再次感謝去年主席國土耳其的出色工作和取得的積極成果。土方以「共同行動以實現包容和穩健增長」作為峰會主題，從「包容、落實、投資」三方面推動產生成果，中方一直積極評價土方在擔任主席國期間開展的各項工作。

未來兩天，我們將圍繞杭州峰會主題，就加強宏觀政策協調、創新增長方式，更高效的全球經濟金融治理，強勁的國際貿易和投資，包容和聯動式發展，影響世界經濟的其他突出問題等議題展開討論。

8年前，在國際金融危機最緊要關頭，二十國集團臨危受命，秉持同舟共濟的伙伴精神，把正在滑向懸崖的世界經濟拉回到穩定和復蘇軌道。 8年後的今天，世界經濟又走到一個關鍵當口。上一輪科技進步帶來的增長動能逐漸衰減，新一輪科技和產業革命尚未形成勢頭。主要經濟體先後進入老齡化社會，人口增長率下降，給各國經濟社會帶來壓力。經濟全球化出現波折，保護主義、內顧傾向抬頭，多邊貿易體制受到衝擊。金融監管改革雖有明顯進展，但高槓桿、高泡沫等風險仍在積聚。在這些因素綜合作用下，世界經濟雖然總體保持復甦態勢，但面臨增長動力不足、需求不振、金融市場反複動盪、國際貿易和投資持續低迷等多重風險和挑戰。

二十國集團聚集了世界主要經濟體，國際社會對我們充滿期待，對這次峰會寄予厚望。希望杭州峰會能夠為世界經濟開出一劑標本兼治、綜合施策的「藥方」，讓世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路。

第一，面對當前挑戰，我們應該加強宏觀經濟政策協調，合力促進全球經濟增長、維護金融穩定。二十國集團成員應該結合本國實際，採取更加全面的宏觀經濟政策，統籌兼顧財政、貨幣、結構性改革政策，努力擴大全球總需求，全面改善供給質量，鞏固經濟增長基礎。應該繼續加強政策協調，減少負面外溢效應。

第二，面對當前挑戰，我們應該創新發展方式，挖掘增長動能。二十國集團應該調整政策思路，做到短期政策和中長期政策並重，需求側管理和供給側改革並重。今年，我們已經就《二十國集團創新增長藍圖》達成共識，一致決定通過創新、結構性改革、新工業革命、數字經濟等新方式，為世界經濟開闢新道路，拓展新邊界。

第三，面對當前挑戰，我們應該完善全球經濟治理，夯實機制保障。二十國集團應該不斷完善國際貨幣金融體系，優化國際金融機構治理結構，充分發揮國際貨幣基金組織特別提款權作用。應該完善全球金融安全網，加強在金融監管、國際稅收、反腐敗領域合作，提高世界經濟抗風險能力。今年，我們重啟了二十國集團國際金融架構工作組，希望繼續向前推進，不斷提高有效性。

第四，面對當前挑戰，我們應該建設開放型世界經濟，繼續推動貿易和投資自由化便利化。二十國集團應該恪守不採取新的保護主義措施的承諾，加強投資政策協調合作，採取切實行動促進貿易增長。我們應該發揮基礎設施互聯互通的輻射效應和帶動作用，幫助發展中國家和中小企業深入參與全球價值鏈，推動全球經濟進一步開放、交流、融合。

第五，面對當前挑戰，我們應該落實2030年可持續發展議程，促進包容性發展。據有關統計，現在世界基尼係數已經達到0.7左右，超過了公認的0.6「危險線」，必須引起我們的高度關注。今年，我們把發展置於二十國集團議程的突出位置，共同製定落實2030年可持續發展議程行動計劃。同時，我們還將通過支持非洲和最不發達國家工業化、提高能源可及性、發展普惠金融、鼓勵青年創業等方式，減少全球發展不平等和不平衡，使各國人民共享世界經濟增長成果。

各位同事！

二十國集團承載著世界各國期待，我們要努力把它建設好，為世界經濟繁榮穩定把握好大方向。

第一，與時俱進，發揮引領作用。二十國集團應該根據世界經濟需要，進一步從危機應對向長效治理機制轉型。面對重大突出問題，二十國集團有責任發揮領導作用，展現戰略視野，為世界經濟指明方向，開拓路徑。

第二，知行合一，採取務實行動。我們應該讓二十國集團成為行動隊，而不是清談館。今年，我們在可持續發展、綠色金融、提高能效、反腐敗等諸多領域制定了行動計劃，要把每一項行動落到實處。

第三，共建共享，打造合作平台。我們應該繼續加強二十國集團機制建設，確保合作延續和深入。廣納良言，充分傾聽世界各國特別是發展中國家聲音，使二十國集團工作更具包容性，更好回應各國人民訴求。

第四，同舟共濟，發揚夥伴精神。我們雖然國情不同、發展階段不同、面臨的現實挑戰不同，但推動經濟增長的願望相同，應對危機挑戰的利益相同，實現共同發展的憧憬相同。只要我們堅持同舟共濟的伙伴精神，就能夠克服世界經濟的驚濤駭浪，開闢未來增長的嶄新航程。

各位同事！

在杭州峰會籌備過程中，中方始終秉持開放、透明、包容的辦會理念，同各成員保持密切溝通和協調。我們還舉辦了各種形式的外圍對話，傾聽各方利益訴求。

我期待在接下來兩天的討論中，我們能夠集眾智、聚合力，努力讓杭州峰會實現促進世界經濟增長、加強國際經濟合作、推動二十國集團發展的目標。

讓我們以杭州為新起點，引領世界經濟的航船，從錢塘江畔再次揚帆啟航，駛向更加廣闊的大海！

謝謝大家。

(中時電子報)