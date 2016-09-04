花蓮觀光糖廠「專長換宿」 徵選駐點藝術家

花蓮糖廠日式小木屋。(楊漢聲翻攝)

位於花蓮縣光復鄉的花蓮觀光糖廠，從過去製糖業轉變為現今服務導向的觀光產業，成為花蓮中區人潮聚集的觀光園區，另外糖廠也提供日式小木屋住宿服務，為了提升糖廠觀光效益，即日起徵選全台各地對於製糖文化有興趣的彩繪藝術家以「專長換宿」的方式一起來妝點糖廠，讓糖廠成為文化藝術與觀光結合的景點。

歡迎有興趣的彩繪藝術家或擁有其他專長藝術家將您的相關作品或履歷email至hualiensugar@gmail.com亦可電洽03-8704125#624(上班時間8點至17點) 陳小姐。

(中時)