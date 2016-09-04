立委賴瑞隆：推動海洋部，支持永續海洋計畫

立委賴瑞隆（左）推動海洋部，支持永續海洋計畫。（吳江泉翻攝）

第四屆海洋與臺灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行。（吳江泉翻攝）

第四屆海洋與台灣研討會在行政院公務人力發展中心舉行，立委賴瑞隆今（4）日受邀與前立委、海洋大學邱文彥教授共同擔任最後一場議題「永續海洋政策與管理」主持人。本屆研討會主題為「永續海洋與氣候變遷」，並聚焦在藍色經濟、海洋教科文、海洋保育、海岸管理以及永續海洋政策與管理等5項議題。

曾任全國唯一海洋局長的立委賴瑞隆在會中表示，過去曾擔任海洋局長，現在是港區的立委，對海洋發展有一份使命，期待推動海洋部及海洋基本法，整合組織、人力及資源，讓台灣朝真正海洋國家大步邁進。

研討會通過《2016永續海洋行動呼籲》，賴瑞隆表示，行動呼籲和他在國會立法問政方向不謀而合，例如「加強研究，因應氣候變遷」、「整合事權，潔淨海洋環境」、「整合規畫，建立海域秩序」在他所提的《海洋部組織法草案》中即多有著墨，版本裡提及海洋部旗下組織包括海洋資源保育、海洋生態保護、海域與海岸巡防，並重視漁業與漁港發展、海洋觀光及海洋研究業務等都有專職單位，目前該法已完成院會一讀，現交付委員會審查。

其次，在「強化管理，保育海洋生態」中，賴瑞隆等人推動三讀通過的「遠洋漁業三法」已符合國際規範；至於「協助產業，開啟藍色經濟」方面，賴瑞隆表示，他在今年3月18日即邀集國發會、交通部、觀光局、農委會漁業署、高市府海洋局以及屏東縣政府等單位研商「高雄鳳鼻頭──小琉球、東港、大鵬灣、墾丁藍色公路海上觀光新動線」會議，具體要求國發會將鳳鼻頭納入政府「藍色經濟整合發展構想」計畫中。

賴瑞隆表示，行動綱領未來要推動的相關事項，包括由海洋主管機關及海洋相關院校共同研議，培育海洋專業人才；研擬《國家海洋重點產業中長程發展計畫》；將海洋教育人員與適當場域納入《環境教育法》的認證項目；研訂水下文化資產保存中長期計畫，加速進行專業人才培育；訂定〈海漂垃圾處理方案〉；普及包括工業港、漁港之「綠色港灣」；制訂《遠洋與沿近海漁業永續管理四年計畫》等，未來也會在國會結合立法院永續會委員來共同努力，讓海洋部早日成立，海洋基本法早日完成，推動台灣成為真正的海洋國家。

(中時)