問題蔥油餅下架後賣國軍 後指部獲賠84萬
禾家香食品公司2013年間使用北海油脂供應的豬油製作蔥油餅，售給國軍後勤指揮部副食供應中心，士林地院民事庭一審判決禾家香應賠償後勤指揮部貨款84萬餘元。禾家香不服上訴但遭台灣高等法院駁回，全案確定。
北海油脂公司進口不可食用的動植物混合油，混合皮碎油，自製成食用豬油，供應給下游廠商110家，其中禾家香出產的「抓餅系列」也中鏢，2014年11月初，衛生機關要求使用問題油的廠商回收產品，包括禾家香生產的6項商品全數下架。
判決指出，禾家香出產的食品，從大賣場下架回收之後，部分蔥油餅都還有1年有效期限，因而流向陸軍後勤指揮部副食供應中心。
2015年1月8日起，國軍陸續向禾家香進貨9992包，每包85元，總價84萬9320元，摻有問題豬油的蔥油餅被國軍弟兄吃下肚。
軍方發現問題後，2015年6月提告，請求禾家香賠償貨款總金額的經濟損失，也就是84萬多元。
士院一審認為，問題蔥油餅屬瑕疵品，在市場上已沒有價值，禾家香應全數賠償貨款84萬9320元，二審認同此一見解，駁回禾家香上訴。
(中時)
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