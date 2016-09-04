高市下週辦理14場徵才 逾2400個職缺

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高雄市政府勞工局訓練就業中心下週舉辦14場徵才，提供2418個工作機會，其中9月8日有加工區業者於楠梓就服台聯合招募149人，9月9日於前金區東金里活動中心還將辦理夜間徵才，歡迎待業及想轉職民眾踴躍參加。

9月5日（一）下午2時，在大寮就業服務台由「世德工業、台郡科技、新福光塗裝工程」聯合釋出111個工作機會。

9月6日（二）下午2時，由「璟茂科技、經捷科技、捷越鍛造工業、曜伸實業」等7家在地廠商，在岡山就服站徵求253名設備助理工程師及操作工。

9月7日（三）有4場徵才。上午9時30分，「聚耀低溫食品廠、先進複材科技、宏華保全、日興運輸」等5家廠商，在勞工局1樓招募88人。下午2時有2場徵才，在三民就服站由「鄧師傅功夫菜、上校基業、媽咪樂居家服務集團」招募50人；另外在鳳山就服站，「媽媽美食館、本原企業」釋出27個職缺。最後於下午2時30分，「群創光電、重盈陽成工業、芳生螺絲、中達橡膠」等6家廠商，在中區就服站聯合徵求304人。

9月8日（四）有4場徵才。上午9時30分，在楠梓就服台由「華泰電子、易華電子、國巨公司、旺詮公司」等6家楠梓加工區廠商，招募149名各類工程師及儲備幹部。下午2時有2場徵才，「頎邦科技、警安保全、新高國際設施服務」等8家業者，在左營就服站徵求135人；另外在鳳山就服站則有「春兆企業」釋出16個職缺。下午2時30分，「佳飾美國際、榮工實業、愛臻蕎居家清潔」等7家業者，在加昌里活動中心聯合釋出194個職缺。

9月9日（五）有2場徵才。下午2時在三民就服站，「統一速達、大統和平店、逐鹿炭火燒肉」等4家廠商，徵求97名機車配送員、客服人員等。為讓想轉職的朋友不用請假面試，訓就中心於9月9日晚間5時30分至8時30分，在前金區東金里活動中心辦理夜間徵才，有「耀達電腦、汎美檢驗、宏錡電信、漢春機械、高雄國際會館、達美樂披薩」等21家廠商，聯合招募587名各類工程師、檢測員、儲備幹部等，想轉換跑道的朋友千萬別錯過！

9月10日（六）有2場徵才。第一場為上午9時30分，於岡山區前峰里活動中心辦理社區徵才，「金全益公司、燕巢青隆果菜運銷合作社、統一超食代、日月光半導體、熒茂光學」等8家廠商，徵求337人；下午2時30分，「萊爾富便利商店、眾信企業社、楠梓電子」等4家廠商，在翠屏里活動中心釋出70個作機會。

各場次徵才資訊可至訓就中心網站「電子履歷」專區查詢，或洽：733-0823轉408。

(中時)