【慾海專欄】女生也來SM，男生請接招 (下)

進階版SM，不用留一點血、稍微來點汗，即可讓你們一口氣陷入愉虐世界而無可自拔。(中時資料照片)

上週講到哪？喔喔！講到各位姊妹們把身旁男伴綁好沒？(誤)，前回初級版攻略希望都已闖關成功，但俗話說人往高處爬，做人如果不懂得精益求精，和一條鹹魚乾又有甚麼兩樣？因此，說好的進階版SM現在開始情侶封測，請各位準備好以下道具，如：蠟燭、皮鞭…拜託！這麼老土的皮肉痛早不流行！蠟燭頂多點著增加氣氛，至於皮鞭…就讓它躺在旁邊裝裝氣勢即可，接下來要分享給大家的SM，不用留一點血、稍微來點汗，即可讓你們一口氣陷入愉虐世界而無可自拔，還能順便消耗卡路里一舉兩得。

首先，短暫的奪取自由是進階版愉虐遊戲中最常見的技巧，當人的身體被約束或被奪取行動自由時，就會變得不安，而這種不安往往會帶來另一種興奮！最簡單的奪取自由方式，就是剁手剁腳(誤)…之外的選擇，例如：綑綁。綑綁，建議可先利用手邊的生活用品開始習慣，再使用手銬等進階工具。無論是毛巾、衣服或是絲襪，都是生活中相當好取材的綑綁用品，其中，絲襪較不容易留下痕跡，我個人私心大推！另外，保鮮膜也很不錯，綁上撕下完全不會疼痛。只是，綑綁歸綑綁，不是把對方綁著丟在那自己就會高潮(掀桌)，重點還是要搭配性愛，平常的愛撫如果再加綑綁就已經效果加倍，但既然都已經要玩一場愉虐遊戲，建議就別只停留在愛撫階段，還可以集中攻擊男(女)方性感帶，讓對方擺出M字開腳，然後挑逗其敏感處，對方會因想高潮而抵抗，卻又被束縛住而無法逃離，這就是完美的SM世界呀！(菸)

接下來，請掏出你珍藏的成人玩具，結合前面所教的遮眼或綑綁模式，無拘無束無恥力的使用跳蛋或按摩棒！當然，偶爾還可以再加碼送上個小屁屁拍打，讓M男S女更為興奮，訣竅不在拍的大力，而是盡量用掌心拱起來方式，既不會真的痛到直接被揮巴掌，還可以發出最令人遐想的啪啪啪聲響，然後頻率別太固定，力量建議忽大忽小，有時候間隔久一點也不錯，拍打的時機則可以在愛撫時拍打，會比突然開門見山無預警的更有效果！要注意，即便只是輕輕拍打，一直打在同一個地方的話還是會痛，更會留下痕跡，因此請千萬留意。

最後，除了在家DIY SM WORLD之外，坊間有些Love Motel也有設置SM專用房，通常會配有可綑綁四肢的設備，房內也會佈置成濃濃SM氛圍，如果貴情侶、夫妻檔剛好是喜好追求刺激的性愛探險家，不妨可以去體驗看看，至於剛交往的情侶就拜託千萬不要！我怕直接嚇到對方又是一個GAME OVER下場。而在日本六本木，已經有合法的SM俱樂部專門提供服務，凡是經濟能力與精神上都有餘裕且能尊重對方意志者，都可以提出會員申請，但必須提供完整的身分資料給俱樂部審視後再決定是否同意入會。凡是成為會員者，無論男性或女性都可以從俱樂部提供的相片中，挑選有興趣的對象進行SM配對，只是過程中不可以讓對方感到不愉快，如果俱樂部有接到任何一方投訴，都可以隨時取消該名會員資格。記得！愉虐遊戲的最高指導原則，不是虐，而是愉！

(專題報導)