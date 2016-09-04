立委團訪問丹麥 成果豐碩

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立法院「中華民國與北歐五國國會議員友好協會」會長、立法委員張麗善及立委呂玉玲、柯志恩、許毓仁等共7人於丹麥時間8月31日至9月3日訪問3天，成果豐碩。

張麗善委員一行參訪丹麥期間，中華民國駐丹麥代表莊恒盛偕同仁全程陪同，訪團於9月2日拜會丹麥國會議長柯絲高，柯議長特於丹國會議長官邸接待立委訪問團並介紹及導覽丹麥國會，又表示中華民國民主自由及人權已為亞洲典範，台丹在離岸風電近來合作頻繁，冀盼兩國國會也能深化交流及互訪。

訪團另分別於8月31日及9月1、2日與丹麥國會外交政策委員會主席索倫。艾斯博森、國會友台小組主席米克森等跨政黨11名議員餐敘，就建立台丹國會官方交流等議題深入討論，並達成深化兩國經貿、文化、教育等全方位互動的共識。

9月1日上午，立委訪問團會晤哥本哈根市衛生及社會福利事務市長妮娜．湯姆森，瞭解哥市在衛生及社會福利的最新進展。

在丹麥期間，立委訪問團並至駐處聽取由莊恒盛主持的業務簡報，及與友台民間組織「台丹協會」會長侯夫曼夫婦等餐敘、參訪丹麥衛生福利機構（老人照護中心及失智症研究機構）及聽取駐地僑界領袖意見等，對增進丹麥各界對台灣支持與友誼有相當助益。

立委訪問團於9月3日上午順利搭機經由法蘭克福返國。1050904

(中央社)