林全：對公共政策吹毛求疵是進步動力

行政院長林全今天表示，大家對公共政策不要感到滿意，反而要吹毛求疵，追求更好的政策，這是社會進步的動力，而好的公共政策還需要務實和可行性。

教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100名青年代表參與，下午由青年報告政策建言，行政院長林全等部會首長與會和青年交流。

林全表示，這個社會需要更多年輕人關心公共政策，因為公共政策對社會影響是長遠的，其中影響最大、最多的就是年輕一代，要有決策品質更好、更符合大家需要的公共政策並不容易，即使最後得到結論，也未必能讓每個人都滿意。

林全也詢問青年代表對部會首長的回應是否滿意，並告訴大家應該要感到不滿意，因為當大家對公共政策不滿意時，才需要繼續努力、追求更好的政策，這是社會進步的動力，大家對公共政策不要感到滿意，反而要吹毛求疵，看看還能多做些什麼。

談到公共政策，林全表示，好的公共政策除了對社會要有熱誠和關心，還需要理性思考、要能解決問題，社會關注程度越高，公共政策就越有意義，如年金改革要花很大力氣，也不知道要花多久時間，但社會卻高度重視，這就是很好的議題，但沒引起社會重視的議題也並非不重要，而是還沒有適當演繹，因此這時候就需要傾聽。

林全也提醒，要跳脫既有觀點去想問題，尋求更有效方式來解決，才能補足過去盲點，而公共政策也需要可行性，必須凝聚社會共識，還要有務實性，才能解決問題；青年代表提出的好點子，距離實現還有一點距離，希望大家不要放棄，保持對公共政策熱情的心和冷靜思維，持續和大眾溝通。1050904

(中央社)