不滿垃圾車跑太快 男持刀恐嚇清潔隊員

新竹縣竹東鎮彭姓男子昨天晚間疑因不滿垃圾車「開太快」，讓他沒順利丟倒垃圾，竟心生不滿，持開山刀作勢欲砍清潔隊員，今天遭警方依法送辦。

竹東警分局表示，昨日傍晚下公館派出所接獲民眾報案，指稱竹東鎮東榮路上有民眾持開山刀作勢欲砍清潔隊員，立刻派員趕抵現場，但嫌疑人已不見蹤影。

員警向3名被害的清潔隊員詢問，得知持刀者的逃逸方向，循線追緝，在不遠處的便利商店前發現一名男子手持開山刀，立刻上前盤查，並將他逮捕。

彭姓男子被帶回偵訊時，向警方坦承犯行，供稱他在砍草時聽到垃圾車的聲音，急忙拿著開山刀去丟垃圾，但因垃圾車跑太快，讓他沒有丟到垃圾，一時氣憤，才拿著開山刀作勢砍向清潔隊員。

雖然彭男表示對於自己的行為事後感到相當後悔，但警方訊後仍將他依妨礙公務及恐嚇罪嫌移送新竹地檢署偵辦。1050904

(中央社)